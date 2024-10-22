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港股挫325點 內銀捱沽 北水淨流入逾120億

標籤：經濟

【明報專訊】人行下調LPR（貸款市場報價利率）0.25厘勝預期，惟撐港股動力不足。恒指午後最多挫逾380點，收市仍跌325點，失守20,500關。全日成交再縮減至不足2000億元，但北水就轉淨流入逾120億元，創7個月以來最多。

成交不足2000億 減25%

恒指低開73點，其後走勢反覆向下，最多跌381點，低見20,423，收報20,478。國指挫1.8%；科指挫2.4%。大市成交1955億元，較上日減少24.5%。北水轉淨流入124.3億元，是3月22日後最多。北水買貨較分散，其中淨買入最多是盈富基金（2800），淨吸資23.84億元。

重磅科網股捱沽，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）及京東（9618）齊跌逾2%。人行下調LPR利率超預期，內銀股憂淨息差收窄較原先估計大，股價普遍向下，工行（1398）、中行（3988）及交行（3328）跌1%至2%。個別內房股逆市升，中海外（0688）升逾2%。

中行公布，已與近百家上市公司達成合作意向，向32家公司明確貸款承諾，涵蓋集成電路、交通運輸、高端製造和商業服務等多個行業。已公布公司及大股東獲銀行專項資金回購、增持的中遠海控（1919），早段一度逆升逾5%，惟收市倒跌0.3%；中石化（0386）亦跌1.7%。

瑞銀上調中國今明兩年GDP預測

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，中國第三季GDP按年增速好過預期，疊加近期政府出台的一系列政策支持，預計第四季GDP按季增速有望上行至6.5%，按年增速將保持在4.6%。故此上調2024年全年實際GDP按年增速的預測至4.8%。由於財政資金支援或可以延續至2025年初，信貸增長也有望反彈，上調2025年實際GDP增速預測至4.5%，之前為4%。

信銀國際首席經濟師卓亮表示，美聯儲減息周期有機會延續至2026年，聯邦基金利率或會降至1厘至2厘，甚至更低水平。美國減息長遠有利人民幣匯率及香港樓價。獨立股評人郭思治認為，港股仍處於急升後調整的中期階段，加上大市成交縮減，顯示有資金流走，但預期亦不會大跌，後市會趨反覆，或下試2萬點。