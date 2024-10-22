金管局促銀行最遲2030年營運淨零排放

外匯基金可持續投資佔逾10%

金管局亦逐步採取行動以實現8個目標。金管局外匯基金投資辦公室首席策略官張亮指出，外匯基金目標在2050年或之前實現投資組合淨零排放，現時可持續投資佔投資組合超過10%，其回報率與整體資產類別相若。

金管局於2022年外匯基金股票組合加權平均碳密度（WACI），較2017年水平已減少46%。張亮表示，目標2030年或之前將外匯基金股票組合的WACI由2017年水平降低67%，但不會硬性規定綠色項目在外匯基金投資的佔比，亦不會完全排斥較高碳排放項目。

計劃目標之一是將香港打造為首選可持續發展融資平台。金管局助理總裁（外事）許懷志指出，近年香港總體債券發行量中，綠色及可持續債券佔約22%，已高於全球平均值的13%，冀未來提升至三分一。

他又指出，目前未見政府將會大幅度增加綠債發行規模，預計未來新增的綠色和可持續債券均來自私人機構。