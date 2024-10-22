中國中藥私有化失效 股價挫35% 成交29億

中國中藥上周三已公布，境外投資相關要求仍未獲批，將爭取延遲期限，不過上周五就指出，由於私有化先決條件、即境外直接投資批准仍未達成，加上未有延長先決條件最後截止日期，因此私有化建議於當日失效。

集團今年2月公布，要約人提出私有化建議計劃每股註銷價為4.6元，較停牌前股價3.43元溢價34.11%，涉及現金總額約156.45億元。現私有化計劃拉倒，中國中藥昨大跌後，現價反較停牌前作價大跌三成。

分析：今次提醒市場存監管風險

宏高證券投資經理梁杰文認為，市場向來理解內地公司私有化、配股等資本動作的監管風險存在不確定性。以今次私有化作價4.6元來看，集團股價上周五已回落至4元以下，即部分股東已預料失效而先行離場，因此私有化失效不算是意料之外，今次大跌將再次提醒市場相關的監管風險。梁杰文表示，由於私有化失效，要約人在未來一年不能再次提出要約，股價失去憧憬因素；集團半年收入及純利均下跌，過去主要因私有化而提高股價，今次失效因而觸發調整，相信未來股價將偏弱。