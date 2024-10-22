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中電首3季售電量增2.5%

標籤：經濟

【明報專訊】中電（0002）公布，截至今年9月底的首3季數據，香港售電量按年增加2.5%至279.66億度，當中住宅、商業、基建及公共服務3個類別的客戶首9個月售電量均有所提升，分別按年增加2.3%、2.4%、3.3%，分別佔總售電量的29%、38%和29%。只有製造業客戶的首3季售電量按年減少0.7%，但僅佔總售電量的4%。中電另公布，派第三期中期息每股0.63元，按年持平。

第3期中期股息0.63元

中電指出，首3季高於正常水平的氣溫帶動電力需求，大部分客戶類別的用電量均錄得上升。翻查資料，今年第三季售電量約112.23億度，較2023年第三季的109.73億度，按年增2.28%。

中國方面，公司表示，中電中國不斷擴展的零碳資產組合於今年首9個月有穩健表現，業務進一步加大對可再生能源的投資；陽江核電站在今年首9個月發電量按年相比維持穩定，大亞灣核電站在上半年完成長時間的計劃停運維修後，繼續為香港及廣東省客戶供應可靠的零碳電力。

至於中電中國旗下可再生能源資產的發電量按年增加，主要是受惠於江蘇省新建的74兆瓦揚州公道太陽能電站的投產，及廣東省懷集水電站水資源得到改善。風力發電量維持穩定。

澳洲方面，中電指出，EnergyAustralia今年持續強化業務表現，旗下電廠盈利改善，增加靈活發電容量及服務的計劃取得顯著進展。EnergyAustralia發電組合產量增加，加上批發電價上漲，改善了能源業務在今年首九個月的利潤。

位於新南威爾斯州的Mount Piper電廠發電量按年增加。今年電廠的煤炭供應改善，使燃料存量在澳洲夏季來臨前得以維持高水平。不過由於政府的煤價上限已於今月6月終止，發電成本因而上升。