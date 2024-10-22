聖誕節農曆新年預訂增三成 香港快運：日本仍最受歡迎

12月開通靜岡航線 推限時優惠

快運就日本靜岡航線推出限時優惠，由昨午6時開售，至今晚11時59分，單程票價110元起，而旅遊日期為今年12月17日至明年3月29日。另快運亦推出全新飛行優惠，兩套來回機票價格88元起，航點包括日本、韓國、越南等30個目的地，今早11時開賣，旅遊時間為今年11月至明年11月。

毛潔瓊又表示，今年首9個月載客量按年增長55%，料年底載客量達到約600萬人次，同時透露聖誕節和農曆新年檔期表現不錯，預訂數量按年升30%，日本仍是最受歡迎地區，其次內地轉機客大多選擇去東南亞地區，成為快運第二個增長點。同時，今年首9個月航班數量按年升超過50%。

快運乘客收益率逐漸回調，她表示今年首9個月票價按年回落25%，但乘客運載率仍然保持近90%，預計明年票價趨向穩定。自快運今年5月起推出全新票價選項，她稱留意到有一半乘客選擇了「輕便飛」和「隨心飛」。

仍有5架A320neo未重投服務

另外，由於廉航市場競爭激烈和普惠（Pratt & Whitney）引擎問題令快運機隊中的空中巴士A320neo停飛，令快運今年上半年由盈轉虧。毛潔瓊稱，現時仍有5架A320neo未能重投服務，料下半年業務表現將繼續承壓，但強調公司增加了其他機型佔機隊的比例，例如下月將迎接第11架A321neo的客機。