太古坊：綠化空間增逾7萬呎

明報記者 邱潤青

太古中央廣場以香港傳統生態熱點「風水林」為設計靈感，培植超過260種原生及外來植物物種，其中原生植物物種比例超過20%，高於香港市區原生植物的平均佔比。又採取科學的自然風格栽種植物，模擬自然生態系統的多維結構，提供各類生態地貌讓不同物種棲息。鍾頴斯介紹，太古中央廣場落成後，連同去年啟用的太古花園、柏架山及鰂魚涌公園等鄰近綠化空間形成一條「綠色走廊」，昆蟲和雀鳥在其中穿梭，持續豐富區內生物多樣性。目前太古中央廣場與太古花園共為太古坊增加逾7萬平方呎綠化休憩園林空間，佔項目總佔地面積三成。

助上班族零距離親近自然

鍾頴斯稱，在早先租戶調查中，近九成受訪者表示重視職場健康，當中以身體和心理健康為首要考慮，另有88%公司管理層關心工作空間中可持續發展的措施。因此太古中央廣場的設計不僅對標「都市綠洲」，更充滿「以人為本」的巧思，將太古坊社區人群與大自然連繫。富有層次感的植物之間有人行步道及流水環繞，為上班族提供在綠蔭中零距離親近自然的機會。而太古坊的綠色空間又與智能恆溫的高架走廊緊密扣連，便利區內人士穿梭於社區各設施時欣賞景觀。今年9月，太古地產更與香港戶外生態教育協會攜手開辦太古中央廣場導賞工作坊。租戶可在導賞員帶領下，探索廣場內的本地原生植物和豐富且獨特的本地自然生態。

為滿足上班族工作之餘的社交、消閒需求，太古坊也為租戶設計了多元化社區活動。其中匯聚創意菜式及本地新鮮農產品的糖廠街市集，自2015年推出以來吸引逾280萬人到訪。鍾頴斯透露，糖廠街市集將於今年11月限時「返場」，冀帶給顧客更多全新的飲食體驗，並加入更豐富娛樂元素。太古坊又為租戶提供一系列有益身心及增強社區凝聚力的活動，將於本月底重新回歸的運動項目「8小時慈善單車賽」需要租戶各自組隊代表公司出賽，接力完成8小時單車耐力競賽並進行慈善籌款，將健康與合作理念融入日常。

支援租戶可持續發展措施

太古坊現時有逾200間跨國企業租客。鍾頴斯認為，租戶在選擇租用工作空間時，會優先考慮具備可持續發展能力的業主；業主也應協助租戶共同向可持續發展目標邁進。太古地產發起的「環境績效約章」提供平台令業主支援租戶在租賃期間實行可持續發展措施。太古坊已為參與約章租戶提供主電路監察系統、數碼水表及水流量限制裝置等工具，並逐步接入網上平台，方便租戶查閱環境數據，充分掌握環境績效。太古地產旗下太古坊、太古廣場及東薈城租戶過去一年已成功節約近75萬千瓦時用電量（相等於約227個香港三人家庭一年用電量），以及透過重用及回收，避免逾200噸廢物棄置於堆填區。約章目前已吸引超過100個太古地產旗下辦公樓租戶參與，參與率已超過可出租樓面面積五成。

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