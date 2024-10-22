資金避險 金價曾破2740美元新高 美10年期債息逼4.2厘 道指早段受壓

美聯儲官員昨晚發言前，美國10年期國債孳息率漲至4.17厘，對利率敏感的消費股及房地產股受壓。標普500指數及道指連升6周後，昨早段下滑。分析認為，美債孳息率繼續回升，反映投資者預期美聯儲將放慢減息，金價昨晚亦由高位回落至2719美元。不過中國人民銀行宣布下調貸款市場報價利率（LPR），市場預期措施有助原油需求，推動布蘭特期油昨晚曾升穿每桶74美元。

美總統大選結果不確定 撐金價

瑞銀分析師Giovanni Staunovo指出，下月美國總統大選結果的不確定性，是支撐黃金避險需求的因素之一，另一因素是中東地緣政治緊張局勢。美國前總統特朗普與現任副總統賀錦麗之間的總統選戰，兩人在7個搖擺州份的支持度勢均力敵。與此同時，中東戰火持續。黎巴嫩傳媒指出，以色列已鎖定疑與真主黨有關的金融機構進行攻擊。由於黃金被視為對冲政治和地緣政治不確定性的工具，金價今年迄今已上漲32%。

Staunovo又指出，央行持續增持黃金，也支撐了金價，預計隨着美聯儲進一步減息，金價將在未來12個月漲至每盎司2900美元。

美國銀行全球研究部金屬研究主管Michael Widmer指出，美聯儲減息引發通脹預期上升，進而對驅動金價的主要因素——美國10年期國債的實際收益率（real yields）構成下行壓力，增加了黃金作為通脹對冲工具的吸引力。多家主要央行減息，對沒有利息收入的金價有提振作用。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲11月減息0.25厘的概率達九成。面對疲弱的經濟前景，市場人士亦預期歐洲央行在下次12月的會議繼續減息。英國近期通脹顯著放緩，也增強了市場對英倫銀行下月減息預期。此外，人民銀行昨下調LPR，是今年以來第3次調降，降幅更是今年最大，也刺激金價上漲。

普徠仕：美10年債息或觸5厘

Widmer又指出，市場對美國政府債務水平的擔憂加劇，也推動金價上漲。他認為，這是黃金作為避險資產真正有吸引力的原因，「如果投資者對美國國債市場有很多擔憂，那麼黃金幾乎是終極的避險資產」。他指出，無論是特朗普或賀錦麗當選，美國政府都面臨赤字擴大的前景。美國民調顯示，特朗普贏得大選可能性上升，其提出關稅和稅收政策，被認為可能會令美國利率保持高位，為美元帶來支持。美匯指數昨維持在103水平。普徠仕（T. Rowe Price）指出，由於通脹預期上升，加上對美國財政支出的擔憂，美國10年期國債孳息率在未來6個月內可能觸及5厘大關。此外，由於特朗普對加密貨幣監管採取較溫和立場，比特幣的前景受到提振。在截至上周五（18日）6天內，美國比特幣現貨ETF吸引了接近24億美元的淨流入。比特幣昨曾漲至69,487美元，逼近7萬美元關口，創3個月高位。

（綜合報道）

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