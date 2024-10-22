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渾水創辦人唱好美股 倡閉眼買「科技七雄」

【明報專訊】標普500指數今年屢創新高，令部分市場人士對美股估值感到擔憂。但著名沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人布洛克（Carson Block）指出，隨着退休基金持續穩定流入美股市場，成為大市進一步上升的主要動力，以權重最高的股票尤甚，建議投資者可「閉眼購入美股七大科技巨頭」（Magnificent 7，即Nvidia、微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta和Tesla）。Nvidia（美：NVDA）昨早段股價升逾2%再創新高。

Nvidia早段升逾2%創新高

布洛克稱，過去數年，「我檢討了自己作為激進沽空者的生涯，並計算收益，覺得自己本應長倉標普500指數」。他認為倘特朗普贏得美國大選，對美國金融業更為利好。特朗普此前承諾，若再次入主白宮，將為金融業監管鬆綁。

長期對中國股市抱懷疑態度的布洛克重申，從中長線角度「不可投資」中國市場，並認為中國並不真正需要外國資本，但他對中國股市短線沒有看法。

彭博社Markets Live Pulse調查顯示，儘管美國總統大選存在不確定性，市場人士仍預期美股今年以來的強勁升勢有望延續至年底。接受彭博社調查的411名受訪者預估的中值顯示，標普500指數到今年底將逼近6000點創新高，較上周五收市高出2.3%。

四分之三受訪者預計，本財報季對標普500指數有提振作用。受訪者傾向認為，美國企業業績對大市的影響，較誰贏得11月大選重要。

受訪人士傾向看好科技巨頭的表現。75%受訪者預計，美股七大科技巨頭將在本季跑贏大市，又或與大市一致。高盛交易部門自1928年以來的數據顯示，標普500指數由10月中至12月底的歷史回報率中值約為5%。選舉年的同期回報率甚至高達7%。

（綜合報道）

[國際金融]