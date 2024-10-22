moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中信股份悉售麥當勞中國 涉34億 中信資本接手

【明報專訊】中信股份（0267）公布，其一家全資附屬公司，與買方Trustar Fast Food Holdings Limited訂立股份購買協議，向Trustar Fast Food出售Fast Food Holdings Limited（下稱FFHL）19.23%股權，Trustar Fast Food亦將承擔價值約為0.74億美元的未償還股東貸款，出售總代價為4.303億美元（約33.56億港元）。

Trustar Fast Food是中信資本旗下的信宸資本的全資附屬公司作為一般合伙人的新設立基金全資持有的公司。中信股份間接持有FFHL的19.23%股權，而FFHL直接持有Grand Foods Holdings Limited，亦即持有麥當勞中國大陸和香港業務之公司的52%股權。在完成出售後，中信股份將不再持有FFHL股權。

中信股份：出售基於發展策略

中信股份表示，今次出售乃基於集團業務發展策略，為集團提供良好投資回報，符合集團利益，預計本次出售不會對集團的營運及財務狀况產生任何重大不利影響。

2020年，中信股份向一家由中信資本控股有限公司的全資附屬公司作為一般合伙人的新設立基金全資持有的公司「CCHL Fast Food Holdings Limited（簡稱CCHL）」，出售了其持有的麥當勞中國大陸和香港業務的FFHL的42.31%股權，出售總代價為5.33億美元。

（綜合報道）

[國際金融]