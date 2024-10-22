黃雯怡：信証回吐至20元可買

人行正式啟動證券、基金、保險公司互換便利操作，首批獲准操作的20家證券及基金公司名單已出爐，申請額度超2000億元（人民幣，下同）。該工具將大幅提升非銀機構的融資能力，有望為股市帶來增量資金。中信証券（6030）列入首批名單，受資金追捧，上周五急升逾13%。作為頭部券商，直接受益於人行對資本市場的支援政策及宏觀資金環境改善，料股價有進一步上升空間。

中信証券此前公布上半年業績，實現總收入及其他收入427.85億元，同比增長約0.07%；純利105.7億元，同比降6.5%。加權平均ROE為3.96%，較上年同期減少0.31點子。不過，二季度業績較一季度改善，二季度收入環比增加19.4%，歸母淨利潤環比增加約13.2%。

雖然第三季度內地投資市場整體仍較低迷，但隨內地政府在9月24日推出新刺激政策，股市迅速反彈，滬深300指數在第三季結束時大幅升16%，預計對中信証券即將公布的三季度業績有助力。此外，中信証券貫徹新「國九條」精神，積極透過股息回饋股東，中期每股派0.24元，居行業前列，料對股價帶來支持。建議回吐至20元（港元，下同）買入，暫上望25元，跌破18.5元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]