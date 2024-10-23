匯控重組架構 分港英等4業務 CEO：精簡架構減監督決策重疊 非為降成本

明報記者 歐陽偉昉

艾橋智以香港零售銀行業務為例，日後毋須再向環球零售業務主管匯報並獲得批准，只需向香港行政總裁匯報由其自行決策。至於是否為節省成本，他強調重組並非降低成本措施，而是合理的策略轉型，可以讓他們更迅速敏銳地作出決定。最終細節尚待落實，因此未有提供節省成本和重組費用的數字。

港業務減環球監督 擁更大自主權

匯控將香港和英國分隔運作銀行，分別列為單一營運業務，負責自己的個人銀行和工商金融業務，分別由現任亞太區聯席行政總裁廖宜建和羅哲銘（Surendra Rosha），及英國匯豐行政總裁Ian Stuart監督。艾橋智指出，香港和英國為匯控的本位市場（home market），在本地有深入而明顯的規模。恒生銀行（0011）將包括在「香港業務」之內，艾橋智指兩行續會擁有自己品牌和客戶定位，因環球層面業務監督減少，會有更大自主權。

早前市場傳出匯控合併工商金融和投資銀行業務，匯控昨日公布香港與英國以外的工商金融，和環球銀行及資本市場業務合併為新的企業及機構理財業務，由現任美國及美洲區行政總裁Michael Roberts領導。

分析：助減低分拆亞洲業務壓力

港英以外的卓越理財，加上私人銀行、財富管理制訂、投資管理和保險業務併入國際財富管理及卓越理財業務，由現時財富管理及個人銀行業務全球行政總裁歐栢賢（Barry O'Byrne）領導。匯控亦簡化地域劃分，英國非分隔銀行、歐陸和美洲業務劃為「西部市場」，是企業及機構理財業務的組成部分。亞太和中東地區組成「東部市場」，由廖宜建和羅哲銘監督。

匯控中午公布消息，下午開市反應不大，收市跌幅略為加大，全日下跌0.36%報68.25元。晨星高級股票分析師Michael Makdad認為，匯控全球業務、地域結構過於複雜，是次重組簡化業務，並分立香港和英國業務是正面因素，也有助消除過去要求分拆匯控的亞洲股東疑慮。

瑞銀：重組成本很重要

不過瑞銀指出，重組雖然有機會減少成本，但也會涉及重大成本，匯控未有披露，但瑞銀認為相關數字很重要，預計匯控不會在下周二（29日）公布的第三季業績提供答案，而要等至明年2月的全年業績公布。Keefe, Bruyette & Woods分析師Edward Firth估計，是次重組會涉及數億至低十數億美元成本。