彭博引內部備忘：部分地域主管年底離職

高國揚改任戰略客戶小組主席

現任環球銀行及資本市場行政總裁高國揚(Greg Guyett)不在新架構領導名單,艾橋智表示,他將改任戰略客戶小組(Strategic Clients Group)主席,為非執行職位,監督非執行職位高層人員,為管理層提供建議、就接觸客戶提供支援等。高國揚曾是接任行政總裁的熱門人選之一,另一名熱門前環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤(Nuno Matos)則在本月初離任。

郭珮瑛任首名女財務總監

匯控同日公布集團財務總監人選,由現任集團風險管理及合規總監郭珮瑛(Pam Kaur)出任,明年1月1日起生效,是匯控159年以來首名女性財務總監,填補艾橋智升任行政總裁後的空缺。臨時集團財務總監莊敬行(Jonathan Bingham),將回復環球財務監督職務。艾橋智表示,他與郭珮瑛共事已有一段長時間,在財務總監工作以外,期望與她有良好的伙伴合作,對複雜情况作出良好判斷,「我會向她尋求意見」(I will be picking her brain on that)。