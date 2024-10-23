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中電信首3季多賺8％ 聯通多賺一成

【明報專訊】內地三大電訊商相繼公布季度業績，今年首3季，中國電信（0728）純利按年升8.1%至292.99億元（人民幣，下同）；中國聯通（0762）純利按年升10.3%至190.3億元（見表）。

中電信EBITDA增5%

中電信今年首3季經營收入按年增2.7%至3947.18億元。當中，移動通信服務收入按年升3.2%至1568.23億元；產業數字化業務收入升5.8%至1055.49億元。期內EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增加5.1%至1110.23億元。同時，網絡運營及支撐成本按年升3.5%至1184.57億元。

截至今年9月底止，移動用戶數淨增1490萬戶至4.23億戶，其中5G套餐用戶淨增2640萬戶至3.45億戶，滲透率達到81.6%。移動用戶ARPU（每用戶平均收入）為45.6元。

若單計第三季，從其A股通告顯示，中電信第三季經營收入按年升2.9%至1259.95億元，純利升7.8%至74.87億元。

聯通移動用戶淨增1123萬戶

另一方面，中聯通今年首3季營業收入按年升3%至2901.2 億元；其中聯通雲收入升19.5%至438.6億元；數據中心收入升6.8%至196.9億元。期內EBITDA按年升2%至804億元。

截至今年9月底止，移動用戶達到3.45億戶，全年累計淨增1123萬戶，創近6年同期新高；其中5G套餐用戶為2.86億戶，5G套餐滲透率達到83%。物聯網連接數達到5.94億個，淨增近億個；固網寬帶用戶達到1.21億戶，全年累計淨增712萬戶。

中聯通續表示，5G行業虛擬專網累計服務客戶數達到1.4萬戶。5G中頻基站達到136萬站，4G中頻共享基站超過200萬站。