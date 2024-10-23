李寧伙紅杉組合資拓境外市場 總股本2億 李寧持股55%

明報記者 蕭嘉聰

新公司在內地以外經營李寧品牌業務

李寧表示，過去幾年集團基於聚焦內地市場戰略的前提，國際化進度較慢，但境外市場，尤其是一帶一路地區的發展亦是長遠發展戰略一部分。惟當地存在很多不確定性，包括經濟、政治、法律、信貸及社會價值觀習俗等風險因素，經營模式與內地有巨大差異，因此與具豐富跨國資源的合作方合作，共同成立全新架構，經過一段時間培養才可能獲得理想成果。

集團續稱，紅杉可為被投企業供應資源和服務，幫助從事跨境業務的企業部署發展所需的關鍵資源，而創始人李寧的號召力，將可借助創始人對品牌在海外市場發展的定位與方向的領導力。集團認為，雙方優勢互補，亦將動用各自資源，盡力協助合資公司建立獨立經營能力，實現李寧品牌於海外長期發展。

此外，受內地市場消費降級影響，運動消費品市場競爭趨於激烈，李寧短期內將更聚焦於內地業務，以增大核心業務的市場份額，增強品牌在核心業務細分市場上的競爭力。

李寧8年後有權購紅杉持股

今次合資公司設有表現認購期權，如果公司在第四個完整財年的經營收入少於10億美元，李寧以及創辦人李寧將獲授期權收購紅杉持有的合資股份。此外，李寧亦擁一項購買權，有權在公司成立8年後及9年前任何時間收購創辦人李寧及紅杉旗下股份。

此外，李寧公布第三季旗下李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）的零售流水按年錄得中單位數下降。渠道而言，李寧第三季零售渠道流水錄得高單位數下跌；批發（特許經銷商）渠道錄得高單位數下降；電子商務店舖業務錄得中單位數增長。

銷售點方面，李寧截至第三季末的銷售點數量共計6,281個，今年以來淨增加41個，當中零售業務淨減少14個，批發業務淨增加55個。