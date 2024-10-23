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國泰上月載客量182萬 為疫前75%

【明報專訊】國泰航空（0293）公布，9月載客量按年增17.8%至181.69萬人次，為2019年疫情前的約75%。今年首9個月，國泰及旗下香港快運載客人次合共接載了超過2100萬名乘客。國泰顧客及商務總裁劉凱詩預計，今年聖誕假期客運量將較去年同期好。

國泰表示，9月收入乘客千米數按年上升18.4%，乘客運載率下跌2.3個百分點至81.4%，而可用座位千米數增加21.7%。今年首9個月載客人次按年升28.4%至1655.37萬人次，為疫情前約62%；可用座位千米升34.2%，而收入乘客千米數升27.8%。

貨運量方面，9月載貨量按年增加10.9%至13.31萬公噸，月內貨物收入噸千米數增加4.9%，運載率跌2.4個百分點至58.7%，可用貨物噸千米數則增加9.3%。今年首9個月載貨量按年增加9.9%至110.36萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.9%，貨物收入噸千米數上升3.4%。

料聖誕節假客運量超去年同期

劉凱詩指出，9月受惠於國慶日黃金周假期，當中香港前往日本各城市和泰國曼谷，以及內地前往東南亞、東北亞和歐洲等地的需求較旺盛。另踏入商務旅遊高峰期，9月前艙的載客率創今年新高。展望未來，國泰將增加更多航班和航線，預期今年聖誕節假期的客運量較去年同期更佳。

另一方面，國泰昨日就訂購150架空中巴士（Airbus）舉行慶祝典禮。國泰營運及航空服務總裁麥皓雲表示，希望所有預購飛機能按時交付，若有延遲將令集團感失望（disappointment）。

不過，他強調能透過調動其他機型來應付這個問題，例如中型寬機體的A330-900neo除了用在區域航線外，亦有能力去更遠的航點，例如歐洲。