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盈展CEO：內地商場避500元以上商品

【明報專訊】內地經濟增長放慢，近年更呈現消費降級。在內地專門從事大型商業地標改造的年輕力集團主席、盈展集團行政總裁司徒文聰指出，留意到國慶黃金周及之後，較着重年輕人消費的商場、消費在100至200元（人民幣，下同）的檔位較受落。他料將來策劃新項目時，業界需花心思去引進價位適銷、「國潮」品牌及O2O（線上到線下）項目，重拾內地消費逛商場的樂趣。

他接受本報訪問時稱：「傳統商場只在國慶檔期首兩日最『旺場』，仍維持過往黃金周的人流，但10月4日起人流已減，到10月5日甚至差過平日，消費持久性較過往低。」以他所見這些商場的平價餐飲店前仍有人龍，消費多聚焦非購物活動，營業繁忙時間較前縮短。面向年輕人並提供休閒、咖啡店、「充電型消費」，並打造成類似旅遊景點，又方便消費者早出及悠閒到晚上的商場會較受歡迎。

傳統商場國慶檔期首兩日最旺

至於消費檔位方面，他以盈展有份參與策劃靠近上海外灘的U479項目創設2萬方呎樓面，並打造成環球卡通主題的名創優品IP樂園全球壹號店為例，單在黃金周錄得超過500萬元銷售，每日人流1.2萬至4萬人不等。就算在檔期後的10月8日、9日，日均人流也約1萬人。店內消費單價低至20元左右，往往一個消費者會掃入5至6件小貨品。

另他有份策劃的北京「The Box朝外‧年輕力中心」，他說，人流高峰集中於國慶檔期首4日，日均4萬人。當中100元消費的商品最暢銷，港資及國際品牌定位500至1000元者則銷售較弱，跌幅最小按年逾兩成。在美妝品銷售最突顯，例如消費20元起的口紅大行其道，內地及韓國品牌如Bulanya等紛紛崛起。不過，如Nike等外國品牌仍有因應內地市道作佈局，因此較具競爭力。到訪京滬兩地商場的外國客佔比較前減少，只餘1%至2%。

兩年前策劃項目已注重性價比

因應新形勢，司徒文聰稱，他們兩年前便在策劃項目時注重性價比，避開消費500元以上商品。同時他們着眼引進面向20歲年輕人並只供應小批量貨品的「國潮」品牌。餐飲門店在商場佔比則由過往佔比30%調高至40%。另亦重視線上經過抖音、小紅書做直播及推廣，將人流引進商場的O2O項目，冀幫助商場經營改善。