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周大福預告中期盈利最多跌46%

【明報專訊】周大福（1929）公布，截至今年9月底的第二財季零售值跌21%，當中內地及港澳、其他市場零售值分別跌19.4%及31%。此外，周大福預期上半財年淨溢利按年將下跌42%至46%，撇除黃金借貸重估的影響，經調整後淨溢利按年下跌12%至16%。

黃金借貸為業務需要慣常做法

集團表示，近幾個月國際金價大幅波動，至9月30日按黃金市價重估未償還的黃金借貸時，產生非現金的未變現虧損，相對去年同期錄得收益，令淨溢利大跌。集團續稱，以黃金借貸對黃金存貨作價格對冲，是按業務需要的慣常做法，以減輕黃金存貨價格變動帶來的財務影響，對現金流和上半年實際業務表現影響不大。

上季港澳同店銷售跌三成

營運數據方面，周大福內地上季同店銷售跌24.3%，港澳跌30.8%。集團解釋，上季宏觀經濟外部因素，尤其是黃金價格屢創新高，持續影響消費意欲，不過內地同店銷售跌幅收窄，港澳跌幅就相若；十一黃金周內地亦延續同店銷售跌幅收窄的趨勢，管理層認為，趨勢對下半財年銷售前景及基本面提供支持。

零售點網絡方面，截至今年9月底整體零售點為7488個，較2024年3月底的7586個淨減少98個，上季在內地淨關閉145個零售點，港澳及其他市場分別維持87及58個零售點。集團指出，專注透過提升店舖生產力和盈利能力，改善門店組合的整體財務健康狀况，以保持市場領導地位，整合門店目的是尋求高質量增長，預計下半年店舖調整變動將少於上半年。