金管局推戶口互聯 港銀共享帳戶數據 客戶可一App檢視不同銀行戶口資料

【明報專訊】金管局公布，今年1月已推出先導計劃的「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）計劃，正式命名為「戶口互聯」，以簡單易明地向公眾推廣，並於昨日舉辦銀行用例展示日。戶口互聯其中一個應用案例為帳戶資訊綜覽，透過銀行間實時數據傳輸，客戶可在單一網上銀行平台或應用程式查閱自己於不同銀行的戶口資料，目前花旗和華僑銀行已分別在個人客戶和企業客戶推出相關功能，多家銀行亦擬在今年內推出相關服務。
戶口互聯現有28家銀行參與，建立銀行同業共享帳戶數據的守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，方便銀行按照客戶意願，將名下存款帳戶資訊，包括帳戶是否存在、狀態、結餘和交易紀錄，分享至另一家銀行。
就個別銀行情况，渣打預期在第四季推出帳戶資訊綜覽，個人客戶按意願授權後，可在該行應用程式查詢其他銀行的帳戶結餘，計劃明年逐步加入更多銀行和資訊，例如進支紀錄等。渣打香港財富管理及零售銀行業務數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示，現時僅為第一步先讓公眾認識，亦有計劃在其他地方應用，例如直接向其他銀行取得帳戶資料審批貸款，減省提交帳戶月結等文件的時間，亦可在帳戶數據加入財務分析，希望明年上半年推出其他應用案例。
另外，匯豐計劃在年底前，指定個人銀行可在流動理財上檢視其他銀行戶口資料。中銀香港將會推出跨行帳戶概覽及簡化信貸申請流程兩項功能，現正分階段邀請特選個人和企業客戶體驗新功能。信銀國際本月已向特選個人客戶提供帳戶資訊綜覽，擬在年底前全面開放。
客戶若要在某銀行查詢於其他銀行帳戶資料，必須由客戶主動授權，銀行業界會有一套標準的客戶授權版面設計和流程。客戶亦可隨時撤銷授權，銀行若將數據用於其他用途，則必須由客戶額外授權。金管局副總裁李達志強調，當局相當重視客戶數據安全和私隱，因此在客戶授權和保障做了不少工作，確保過程穩妥。目前戶口互聯服務僅限於參與銀行，以確保保安標準一致，沒有非銀行商業機構會要求客戶提供網上銀行登入密碼。
目前已有7家銀行向特選客戶推出戶口互聯產品，除了帳戶資訊綜覽，案例亦有簡化信貸申請、客戶身分認證，其他銀行亦將逐步推出相關產品。此外，金管局聯同科技園推出戶口互聯開發者平台，可提供一站式參與銀行的帳戶測試數據和模擬應用程式界面（API），方便銀行業界與科技公司合作，共同研發更多以數據為本的銀行產品和服務。