金管局推戶口互聯 港銀共享帳戶數據 客戶可一App檢視不同銀行戶口資料

明報記者 歐陽偉昉

戶口互聯現有28家銀行參與，建立銀行同業共享帳戶數據的守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，方便銀行按照客戶意願，將名下存款帳戶資訊，包括帳戶是否存在、狀態、結餘和交易紀錄，分享至另一家銀行。

28家銀行參與戶口互聯

就個別銀行情况，渣打預期在第四季推出帳戶資訊綜覽，個人客戶按意願授權後，可在該行應用程式查詢其他銀行的帳戶結餘，計劃明年逐步加入更多銀行和資訊，例如進支紀錄等。渣打香港財富管理及零售銀行業務數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示，現時僅為第一步先讓公眾認識，亦有計劃在其他地方應用，例如直接向其他銀行取得帳戶資料審批貸款，減省提交帳戶月結等文件的時間，亦可在帳戶數據加入財務分析，希望明年上半年推出其他應用案例。

銀行直接取資料 簡化貸款審批

另外，匯豐計劃在年底前，指定個人銀行可在流動理財上檢視其他銀行戶口資料。中銀香港將會推出跨行帳戶概覽及簡化信貸申請流程兩項功能，現正分階段邀請特選個人和企業客戶體驗新功能。信銀國際本月已向特選個人客戶提供帳戶資訊綜覽，擬在年底前全面開放。

金管局李達志：多重工作保安全私隱

客戶若要在某銀行查詢於其他銀行帳戶資料，必須由客戶主動授權，銀行業界會有一套標準的客戶授權版面設計和流程。客戶亦可隨時撤銷授權，銀行若將數據用於其他用途，則必須由客戶額外授權。金管局副總裁李達志強調，當局相當重視客戶數據安全和私隱，因此在客戶授權和保障做了不少工作，確保過程穩妥。目前戶口互聯服務僅限於參與銀行，以確保保安標準一致，沒有非銀行商業機構會要求客戶提供網上銀行登入密碼。

目前已有7家銀行向特選客戶推出戶口互聯產品，除了帳戶資訊綜覽，案例亦有簡化信貸申請、客戶身分認證，其他銀行亦將逐步推出相關產品。此外，金管局聯同科技園推出戶口互聯開發者平台，可提供一站式參與銀行的帳戶測試數據和模擬應用程式界面（API），方便銀行業界與科技公司合作，共同研發更多以數據為本的銀行產品和服務。