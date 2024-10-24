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科技股帶動 恒指反彈261點

標籤：經濟

【明報專訊】市場靜待內地「組合拳」救市成效，港股進入橫行整固格局，多家A股公司上調回購價格上限，加上社科院提倡中國發行2萬億元人民幣特別國債，設立股市平準基金，帶動A股、港股齊向上，恒指昨反覆上升261點，收報20,760點，重上10天線，大市成交金額回升至近2000億元，科技股成升市火車頭，美國或計劃撤銷部分光伏行業反傾銷及反補貼稅（見另文），信義光能（0968）急升逾12%，是升幅最大藍籌。

ATMXJ貢獻166點升幅

隔晚美股個別發展，恒指高開26點後曾倒跌，及後在A股帶動下回升，午後升幅一度擴大至443點，收市升261點或1.3%至20,760點，20天線得而復失，國指升115點或1.6%，收報7478點，科指升83點或1.9%，收報4605點。北水南下合計淨流入93.99億元，昨跌6.6%的華潤電力（0836）獲北水10.8億元淨流入、盈富基金（2800）及騰訊（0700）亦分錄得9.5及6.3億元淨流入。

無人機口岸線開航 美團升5.5％

科技股做好，ATMXJ貢獻恒指166點升幅，美團（3690）無人機福田口岸航線正式開航，成國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線，股價升5.5%，小米（1810）升4.5%，京東（9618）升近3%，騰訊（0700）升1.5%，阿里巴巴（9988）靠穩；社科院建議設立平準基金，平保（2318）、中壽（2628）分別升2.6%及3.6%。

美國擬撤銷部分中國光伏電池反傾銷稅，除信義光能升12.4%，其他光電股亦做好。中國工信部表示，積極應對反補貼調查為車企出海提供支持，吉利（0175）及理想（2015）齊漲逾6%，小鵬（9868）升4.3%。

潤電配股挫6.6% 表現最差藍籌

華潤電力開市前公布，向華潤集團以折讓逾5%配股，淨籌近72億元，將用於增加現金儲備，以供營運及一般企業用途，以及償還財務負債，股價跌6.6%，為表現最差藍籌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股早前因為內地推出救市措施而炒高，但近日市場突然失去了焦點，變成一有利好消息就被放大，例如昨日美團於深圳有無人機航線啟航，市場便借勢炒高美團及其他科技股，以及光伏股借美國計劃撤銷部分光伏行業反傾銷及反補貼稅項炒高。他相信，恒指短期內將於20,000點至21,000點拉鋸，要再向上炒除了靠內地的政策措施，亦要看往後公布的經濟數據是否有改善。