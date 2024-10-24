彭博：奇瑞汽車最快明年港上市

彭博報道表示，奇瑞控股已選擇中金、廣發證券及華泰國際作為聯席保薦人，但消息人士表示，由於審議正在進行中，IPO的規模及時間或會有所變動，另亦稱未來或會有更多銀行參與奇瑞控股IPO的承銷。

另一邊廂，合成生物技術生物醫藥公司華昊中天（2563）昨日起至下周一（28日）起招股（見表），華昊中天是次引入4名基石投資者，當中包括美國私募基金TPG旗下的Novotech SG及百洋醫藥（深：301015），若以招股價中位數19元定價，4名基投認購股份佔是次發售股份總數64.13%，設6個月禁售期。

華昊中天去年虧損1.9億元。據招股書文件所示，優替德隆注射液為華昊中天單一核心產品，去年1月正式被納入2022年國家醫保藥品目錄，並於3月1日起執行談判價，令其價格自當日起大跌六成，而談判價有效期截至今年底。管理層估計明後兩年價格應大致不變。

地平線富途暗盤升36%

另外今日掛牌的內地自動駕駛系統軟件和硬體供應商地平線（9660），昨日暗盤報捷，輝立暗盤收報5.02港元，較招股價3.99港元高出26%，不計手續費每手帳面賺618港元；富途暗盤更升36%報5.43港元。彭博引述消息報道，愛丁堡投資管理公司柏基投資，以及挪威主權基金挪威央行投資管理公司，均有參與認購地平綫，當中柏基投資曾提出認購5億美元，已相當於地平綫是次集資額的72%，相信難以足額認購。地平綫於開發售錄得超額認購32.8倍；國際發售錄12.5倍超購；最大承配人獲發5.07億股、佔發售股份的37.41%。

明報記者

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