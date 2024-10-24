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新東方首季淨利潤19億 升48%

標籤：經濟

【明報專訊】內地民辦教育服務供應商新東方（9901）公布，截至2024年8月底止的第一季度股東應佔淨利潤按年上升48.4%至2.45億美元（19.11億港元），股東應佔每ADS基本和攤薄利潤分別為1.49美元和1.48美元。第一季度的經營利潤按年上升42.9%至2.93億美元，「不包括東方甄選自營產品及直播電商業務」所產生經營虧損的（下文簡稱：「經調整」）第一季經營利潤，則按年上升58.4%至3.03億美元。

料次季經調整淨營收最多升28%

新東方預計2025財年第二季度，即今年9月1日至11月30日期間經調整第二季淨營收將為8.51億美元至8.72億美元之間，按年上升率為25%到28%之間。

第一季淨營收按年上升30.5%至14.35億美元，主要由於公司的教育屬性新業務帶動收入增加。經調整第一季淨營收則按年上升33.5%至12.78億美元。

截至今年8月31日止，學校及學習中心的總數為1089間，與今年5月31日止的1025間相比，增加了64間；與截至去年8月31日止的793間相比，則增加了296間。 而截至8月底，其學校的總數為80間。

回購方面，董事會進一步批准將2022年7月授權的回購計劃有效期延長至2025年5月31日，並將公司授權回購的股份總價值從4億美元增加至7億美元。