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德翔海運招股 長和罕見成基投 6基投共購6387萬美元 佔發售部分近五成

【明報專訊】新股亞太區貨櫃輪公司德翔海運（T.S.Lines）（2510）昨日起招股，招股價介3.5至4.5元，集資最多11.29億元（見表1）。該公司罕見引來長和（0001）旗下和記港口作為基石投資者，連同其餘5名基投合共認購金額達6387萬美元。按中間價計，認購股份佔發售股份近五成。每手入場費1000股為4545.38元。該股將於10月29日中午截止認購，並將於11月1日上市。

明報記者 陳偉燊

李嘉誠為首一系近年鮮有出手投資港上市新股。以他為首的機構直接參與認購新股已是7年前，即於2017年上市的雷蛇，當時他以維港投資名義，出資2500萬美元或約1.5億港元認購（見表2）。至於中國郵政儲蓄銀行（1658），雖然比雷蛇早一年上市，但當時李嘉誠只以表現掛鈎票據（PLN）形式參與，並到2019年1月才正式接入股票，形式與其過往直接入場，或以基石投資者形式參與有別。

李嘉誠一系近年轉攻美股IPO

相對在千禧年早段他及長和系對中資金融股情有獨鍾，連環參與認購中國人壽（2628）及中國銀行（3988），到2010至2011年則掃入多家資源股如俄鋁（0486）及鐵江現貨（1029），近期鮮有在港股新股市場出手。反而他轉攻美股，於Spotify（美：SPOT）、facebook（現為Meta）（美：META）及Zoom（美：ZOOM）上市前或招股期間等購入相關股份，並屢有斬獲，當中他手持的ZOOM市值更曾經暴漲至858億元，雖然其後股價大跌，他仍能成功減持套現。

德翔創辦人曾稱「和黃為創業貴人」

至於是次和記港口入股的德翔航運，若落實上市，將成為香港股市近年少數有台商背景的航運商，打破傳統台資以電子、食品類公司來港上市的局面。德翔航運早年創辦時由租小船起家，至今已發展成46艘貨櫃輪船隊。創辦人兼集團主席陳德勝曾在2019年1月《中國時報》的報道中提及多年來助他創業的貴人，當中便包括李嘉誠旗下和黃集團。

其他新股方面，地平線（9660）昨首日掛牌，較招股價3.99元高開28%後最多曾升39.99%，高見5.55元，及後升幅收窄，中午時升幅已降至只有4%，到收市時升幅進一步收窄至2.76%，收報4.1元。每手600股未計手續費，只賺約66元。同日，華潤飲料（2460）在上市第二天，股價急回最多10.91%，收市時跌幅收窄至9.59%，報15.08元。