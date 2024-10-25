恒指挫270點 成交縮至1652億

【明報專訊】美國大選及聯儲局議息前，國際投資者風險胃納縮減，加上美匯指數企穩104以上，港股連升兩日後昨顯著回吐最多逾300點，收報20,489點，大市成交金額減少至1652億元。重磅科網股沽壓大（見表），阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）齊跌3％至4%，美聯儲大幅減息半厘機率降至不足一成，藍籌地產、收租股亦普遍下跌。
受美國10年國債息升至近3個月高位拖累，隔晚美股三大指數下挫，恒指昨低開184點後表現反覆，跌幅曾收窄至不足80點，但午後曾擴大至311點，恒指最終跌270點或1.3%，收報20,489點。國指跌119點或1.6%，收報7359點，科指跌121點或2.6%，收報4483點。北水淨流出4.69億元，終止連續3日流入，除盈富（2800）遭北水淨沽19.58億元，騰訊（0700）、美團被淨沽逾4億元；小米（1810）則吸資5.4億元。
美國大幅減息機率降，地產股亦捱沽，新世界（0017）、恒隆地產（0101）跌2%，恒地（0012）、長實（1113）、九倉置業（1997）、領展（0823）齊跌超過1%。知名蘋果分析師郭明錤指蘋果削減iPhone 16訂單，蘋果概念股下跌，瑞聲科技（2018）跌5.7%，比亞迪電子（0285）跌4%。汽車相關股亦普遍下挫，中升（0881）大跌7%，為表現最差藍籌，吉利（0175）、蔚來（9866）跌3%至4%。
第一上海首席策略師葉尚志表示，隨着美國總統選舉日子逼近，相信短期大市觀望氣氛趨濃，不排除波動增加，估計恒指主要上落範圍仍維持在19,700至21,133點之間，市場將繼續炒股不炒市。他又稱，外圍市場仍在偷步進行「特朗普交易」，美元以及美債息已顯著回升至3個月以來最高水平，市場最新預期美聯儲減息步伐節奏將放慢，相信也會增加港股的不確定性。