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沙特首隻港股ETF下周三掛牌

標籤：經濟

【明報專訊】繼7月兩隻沙特阿拉伯ETF在內地上市並獲投資者追捧後，南方東英資產管理在其公眾號公布，沙特證券交易所將於10月30日首次推出中國港股ETF—Albilad CSOP MSCI Hong Kong China ETF，該ETF 95%的資金投資於香港上市的南方東英MSCI港股通精選ETF（3432）。據南方東英數據，目前南方東英MSCI港股通精選ETF規模已突破100億元，較10月中時稍多於5000萬元大增。

助吸納當地資金配置港股

新一份《施政報告》提及落實追蹤香港股票指數的ETF在中東上市，吸納當地資金配置港股。由財政司長陳茂波帶領的代表團，將於本月底前往沙特首都利雅德參加當地一連3日（10月29日至31日）舉行的「未來投資倡議大會」（FII），其間會出席10月30日（下周三）在沙特證券交易所舉行的首隻港股ETF上市儀式。日前有報道稱，第二隻申請沙特上市的港股ETF，為當地發行商沙特奧瓦爾銀行（Saudi Awwal Bank）旗下子公司SAB Invest，與恒生銀行（0011）旗下恒生投資管理牽頭推出，將追蹤恒生指數，恒生投資管理亦為盈富基金（2800）經理人。恒生發言人接受查詢時表示，歡迎沙特阿拉伯的商業伙伴計劃推出一個新ETF產品，詳情將適時公布。

報道稱，第二隻港股ETF審批順利及進程配合，不排除代表團在中東之行稍後時段，會迎來相關公布並舉行第二隻ETF上市儀式，惟最終發展仍需視乎沙特有關當局決定。