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港交所績後獲唱好 匯豐升目標價至382元

【明報專訊】本周三公布第三季業績的港交所（0388），績後獲中信里昂、匯豐環球研究及星展銀行等券商唱好（見表），當中匯豐將評級由「持有」上調至「買入」，目標價由378元上調至382元。匯豐表示，港交所第三季日均成交額（ADT）及投資收入高於該行預期，而營運成本亦低於預期，估值回復合理水平，同時預料資金將由存款轉投於股票上，另若公開招股（IPO）復蘇情况持續，將有利港交所業務表現。

調升今年盈利預測4.8%

匯豐指出，港交所第三季每股盈利按年升6.5%至每股2.49元，較該行預期的高出8.7%，原因包括受交易費用及結算費用推動，令主要收入高出該行預期。季內投資收入亦高出該行所預期的12.5%，另營運支出則較預期低約5%。該行預期有更多上市公司納入人民幣櫃台中，Albilad CSOP MSCI Hong Kong China ETF下周三（30日）於沙特交易所上市，預料可將更多外國資金帶到港股市場。該行亦提到，港股市場估值修復亦增加外國公司赴港上市的吸引力，另本港當局亦為加快A股企業來港上市的審批，相信可為IPO建立良好勢頭。

另外，匯豐亦調升2024年至2026年的ADT預測分別至1290億元、1670億元及1780億元，將今年港交所的盈利預測提升4.8%。但該行將明年及後年盈利預測分別下調2.1%及1.4%，因全球最低稅率的實施，未來兩年有效稅率將由12%提升至15.25%。

中信里昂：美減息利資金回流新興市場

另一將港交所目標價大幅提升的中信里昂發報告表示，港交所第三季業績取得不錯的表現，季內集團收入分別高於該行及市場預測3%及1%，又指美國減息有利資金回流新興市場，同時早前中國政策轉向改善市場情緒，而10月至今ADT約為3000億元。由於市場情緒及資金流動性改善，該行將港交所市盈率由28倍上調至33倍，亦將目標價由265元上調至338元，維持「跑贏大市」評級。