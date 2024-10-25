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FT：匯控機構股東Rajiv Jain再籲分拆

【明報專訊】匯豐控股（0005）行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）於本周二（22日）宣布簡化集團組織架構，再度引發市場先前要求匯控分拆的討論。《金融時報》（FT）報道表示，匯控二十大股東之一、擁有價值8億美元（約62.4億港元）匯控股份的GQG Partners，其創始人Rajiv Jain表示，匯控的最終方向應為分拆東西方業務，但無奈該建議於去年遭否決，更形容長期而言不分拆的做法為「嘗試騎住兩匹往不同方向的馬」。

批駕馭東西方市場迷失方向

匯控本周二宣布簡化地域劃分，將英國非分隔銀行、歐陸和美洲業務劃為「西部市場」，為企業及機構理財業務的組成部分，另亞太和中東地區則組成「東部市場」。Rajiv認為，匯控已迷失方向，並嘗試與美國大型銀行競爭，指出其與美國大行競爭做法，為許多瑞士銀行和英國銀行的致命弱點。

嘗試與美大行競爭 成致命弱點

中西兩方地緣政治局勢緊張，引發市場對於西方會向中資銀行制裁的憂慮，同時擔心制裁會殃及匯控。《金融時報》引述一名熟悉匯控人士表示，匯控已準備於最壞情况下採取行動，但該名人士拒絕評論匯控會否於現况下考慮分拆；報道另亦引述一名匯控高級行政人員表示，該行本周二所公布的簡化組織架構計劃，與中國平安（2318）早前所呼籲的分拆亞洲業務有很大的不同之處，因「東部市場」覆蓋更大範圍，該名人士補充指周二計劃將中東納入東部、而非西部。