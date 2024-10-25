啟德雙子匯下月中開業 崇光進駐

雙子匯是位於啟德核心區域的混合用途發展項目，由兩幢大樓組成，項目總樓面面積達110萬平方呎，兩幢大樓均樓高22層，並設有4層地庫。

出租率逾95% 設「三道SNDO」

根據公布，雙子匯1期集合超過480個國際及本地的著名品牌，涵蓋時裝、美容、家居用品，以及餐飲美食等多個類別，當中超過110個美妝品牌、逾30個童嬰品牌將進駐1期。

家居用品方面，1期將設有首間進駐香港的LG專賣店、創新英國家居用品品牌Joseph Joseph的首個百貨專櫃，以及出售日本傳統工藝品及美術品的日本精品店京都奥祥院。

御好燒餐廳OKOSTA攻港

餐飲方面，雙子匯1期有多個首次進駐本港的餐飲品牌，包括來自大阪的御好燒餐廳OKOSTA；來自沖繩的日本雪糕品牌Yonna Yonna by Yanbaru Gelato將成為首間雙子匯2期開業的商戶。

利福國際執行董事劉今蟾表示，The Twins雙子匯是利福在港首個自資興建項目，標誌集團及香港市區發展的重要里程，相信1期開幕後可滿足啟德社區的日常需要。