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內媒：字節跳動收入增速利潤率雙降

標籤：經濟

【明報專訊】根據內地媒體「36氪」報道，TikTok母公司字節跳動今年首3季收入增速及利潤率雙雙下跌，報道更分析指出，字節跳動正面臨內地廣告收入引擎降速、地緣政治對TikTok收入的影響開始顯現，以及大模型行業正處於早期高投入階段短期看不到回報的三大挑戰。

抖音電商業務增速明顯放緩

報道指出，今年首3季字節跳動內地廣告收入單季度增長由約40%跌至不足17%，而且過去兩個季度均未有達標，主要是由於抖音電商業務增速明顯放緩，銷售額增速由年初逾60%，跌至9月的不足20%。同時，生活服務業務拉動商家廣告投放的能力遜預期，相關廣告收入佔比不到5%。TikTok電商業務GMV已經連續數月未及預期，除了是因為未能在歐美市場快速複製中國大受歡迎的直播電商模式，美國封禁令或令TikTok在明年1月失去當地市場，不確定的前景影響商家和廣告商的信心。

增補貼未能阻廣告收入未達標

為應對廣告收入增速放緩，報道指字節跳動加大對商家的補貼，以刺激廣告投放，今年以來已投入超過100億元人民幣，全平台補貼金額更超過300億元人民幣，但仍未能阻止廣告收入連續兩個季度未能達標，相反廣告業務成本則按年增加了六成。

另外，字節跳動目前正投入AI大模型「豆包大模型」，並於5月開啟內地大模型價格戰，但目前不論內地或環球的AI大模型，均處於高投入、低回報的階段，直接拖低集團利潤率。