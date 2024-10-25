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波音工會否決加薪協議 恐加劇財務困境 股價續跌

【明報專訊】波音（美：BA）最大工會周三投票，否決了此前工會領袖與資方達成的加薪協議，令進入第6周的罷工仍未解決，勢將加劇波音的財務與信貸評級困境。波音股價早段跌逾1%。

代表波音約3.3萬名工人的國際機械師和航空航天工人協會（IAM）的投票結果顯示，約64%會員反對工會與資方此前達成的4年內加薪35%的薪酬協議。雖然這次的反對票比例，較上次94%的壓倒性票數大幅減少，但仍然令波音爭取復產的努力遭受挫敗。自9月中開始罷工以來，波音737、767及777飛機已陷入停產，財務壓力持續增加。波音第三季虧損達61.7億美元（約481億港元），是2020年新冠疫情以來最嚴重的虧損。波音供應商Spirit AeroSystems表示，波音罷工持續可能導致其公司裁員。

AI晶片需求勁 SK海力士上季利潤新高

此外，受惠用於AI處理器的高頻寬記憶體（HBM）晶片銷量急增，Nvidia（美：NVDA）主要供應商SK海力士（韓：000660）第三季收入及利潤均創歷史新高。SK海力士表示，HBM晶片銷售額較對上一季增長超過七成，推動第三季整體收入按年增長94%至17.6萬億韓圜（約990億港元）。季度營業利潤達7.03萬億韓圜（約396億港元）創新高，按年轉虧為盈。

SK海力士預計，第四季HBM晶片銷售額將佔其DRAM（動態隨機存取記憶晶片）總收入四成，高於第三季的三成，並預期市場明年對這種高端晶片的需求將進一步增長。

受惠於AI晶片的需求，海力士最近幾季的表現大幅跑贏同業三星電子（韓：005930）及美光科技（美：MU）。今年以來，SK海力士股價升近四成，而三星電子跌約25%。

（綜合報道）

[國際金融]