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愛馬仕第三季銷售逆市增11%

【明報專訊】奢侈品需求放緩之際，法國奢侈名牌愛馬仕（Hermes）（法：RMS）的銷售逆市向上。以固定匯率計算，第三季銷售額按年增長11.3%至37億歐元（約310億港元），表現遠超在中國市場需求疲軟的同業。該股昨晚股價升逾1%。

分析指出，愛馬仕售價在1萬美元以上的Birkin系列手袋，主要針對最富裕的消費者，他們通常不受經濟環境波動的影響。愛馬仕第三季在歐洲、日本及美洲市場的銷售增長均超出預期，不過包括中國在內的亞太區（不包括日本）銷售僅增1%，低於預期的2.3%增幅。愛馬仕表示，雖然農曆新年後中國門市人流減少，但未再進一步下滑。

愛馬仕表示，儘管全球經濟、地緣政治及外匯存在不確定情况，但仍會維持以固定匯率計算的中期收入增長指引，並將繼續招聘。

Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）則發盈警，指中國市場對奢侈品需求下滑，妨礙其旗艦品牌Gucci扭轉跌勢，預期集團全年經常性經營利潤將跌至約25億歐元（約210億港元），這將會是2016年以來最低。為開雲集團貢獻大部分利潤的Gucci，第三季可比銷售額按年跌25%。第三季集團整體收入按年跌16%至37.9億歐元（約318億港元），遜於預期。

（綜合報道）

[國際金融]