證監凍疑操縱鼎益豐11人64億資產 取法庭命令 6年來最大凍資行動

明報記者 蕭嘉聰

該臨時強制令將確保法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》相關條文的情况下，有足夠的資產以履行證監會尋求的回復原狀令。該臨時強制令維持有效，直至法庭頒發其他命令為止。

股價曾炒至28.35元 昨收0.265元

被稱為「道士股」的鼎益豐早年「借殼」中投基金來港，2018年股價炒起曾高見28.35元、市值高達300億元，曾被獨立股評人David Webb點名批評為「泡沫股」，最終更引起證監會調查。

鼎益豐2019年3月8日被證監會指涉嫌市場操控活動，勒令停牌逾10個月，隨着證監會公布將展開法律程序，該股於2020年1月23日恢復交易，不過股價已急跌至現時「毫子股」水平。鼎益豐昨日收市報0.265元，升1.92%。

對前主席等展開法律程序

證監會調查今年陸續有進展，包括2月公布已在原訟法庭對鼎益豐控股前主席兼非執行董事隋廣義及另外20名人士展開法律程序，指其涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間操縱鼎益豐的股份。

證監會亦提到，早前已向合共17家經紀行發出限制通知書，將各被告的資產凍結，並禁止有關經紀行在未取得證監會事先書面同意的情况下，處理在其客戶帳戶內持有的若干資產，而該等帳戶與涉及鼎益豐股份的涉嫌市場操縱活動有關。有關的限制通知書仍然有效。

今年3月證監會再公布已展開研訊程序，隋廣義及其他人士2018年3月1日至2018年9月14日期間，就鼎益豐進行操縱交易和大量對盤交易，除了其他事項，亦造成股份交投活躍和有關股價的虛假或具誤導性的表象，令整體成交量大幅增加，給予市場鼎益豐有較大市場流通量的虛假印象，使其他市場參與者在作出決策時被誤導。