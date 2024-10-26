百家淘客前非執董等12人被控詐騙

涉6600萬份購股權 金額435萬

元宇宙雲基在去年被除牌。12名被告依次為曾頌愉（56歲）、陳偉龍（43歲）、陳藹恩（32歲）、陳偉思（48歲）、陳思齊（54歲）、周正濠（24歲）、鍾成業（37歲）、李雄佳（61歲）、梁樂（23歲）、貝里明（40歲）、王景樂（32歲）及楊家羥（45歲）。當中曾頌愉是元宇宙雲基前獨立非執行董事，餘下被告是他的同黨。

控罪指出，12人於2022年4月22日至2022年9月29日期間與鄭君瑜一同串謀元宇宙雲基，即不誠實地宣稱其中10名被告是元宇宙雲基或其子公司的員工，從而誘使元宇宙雲基向他們授出6600萬股公司的購股權。

交替控罪則指出，12人於上述時段內知道或有合理理由相信上述6600萬股股份的全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

元宇宙雲基於2018年在港交所創業板上市，主要從事製造及銷售網絡通訊產品，案發時仍未改名稱為百家淘客。該公司2023年12月4日被港交所除牌。涉案股份涉及款項共逾435萬元。

【案件編號：ESCC 2791/24】