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中國手機出貨量連升4季 蘋果市佔排第二

【明報專訊】國際數據公司（IDC）最新一份報告顯示，中國智能手機出貨量於今年第三季按年增長3.2%至6878萬部，連續第四個季度錄得按年增長，但升幅較對上一季的9.2%有所放緩。當中，維沃（vivo）蟬聯出貨量榜首，蘋果（Apple）則憑新貨上市排第二位。

vivo蟬聯出貨量榜首

報告提到，vivo利用其主要和子品牌之間清晰的產品定位策略，於今年第三季繼續排首位，市佔率按年增加2.8個百分點至18.6%（見圖），今年首三個季合計出貨量也保持首位，在8000元（人民幣，下同）以下機型市場份額第一。

Apple憑藉新款iPhone 16系列上市，以15.6%的市佔率重返中國市場前五位、排行第二位。報告續稱，Apple新款手機初期銷售與前一代產品相若，但公司預計即將推出的促銷活動和即將推出的Apple Intelligence下，iPhone16系列的市場需求有望在未來陸續釋放。

至於排行第三位的華為，連續四個季度實現雙位數增長，並於4000至8000元的機型中市場份額第一。華為全球首部三折疊屏手機有望從硬件、軟件和使用場景進一步推動折疊屏手機市場的發展。另外，小米實現連續第五個季度按年增長，主要由於持續滿足預算有限的消費者需求，在高端市場也不斷突破。

由於vivo、華為和小米等中國廠商的市場表現亮眼，推動Android市場按年增長3.8%。Apple最新型號發市後，市場需求並無明顯改變，iOS市場出貨量下降0.3%。

IDC中國研究經理郭天翔指出，自去年末季以來，中國智能手機市場表現穩步回升，過去3年積壓的換機需求逐步釋放，許多用戶已到了不得不換手機的時候，經濟環境因素並未明顯抑制換機需求。隨着9月下旬開始，政府多項促進經濟政策的推出，明顯增強了市場信心和活力。