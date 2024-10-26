中海外上季經營溢利21億 跌四成

上季增6土地 總地價73.9億

首三季計，中海外連同其聯營公司及合營公司實現合約物業銷售額1988.5億元，按年跌16.81%；相應銷售面積為763萬平方米。集團上季在內地6個城市新增6幅土地，新增土地儲備總建築面積為73萬平方米（權益建築面積為69萬平方米），總地價為73.9億元（權益地價為65.4億元）。

集團指出，期內中國經濟運行總體平穩，但社會需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。房地產市場上季持續低迷，國家統計局數據顯示，全國新建商品房銷售額同比下降，但降幅較上半年有所收窄；上季美國聯儲局宣布減息，多國央行及香港於季內亦宣布減息，預期全球經濟進入一輪貨幣寬鬆期，中央政府9月底推出降準、降息、降存量房貸利率、降首付等一系列經濟與房地產刺激政策，促進房地產市場止跌回穩，顯著提振經濟與房地產市場的信心。

稱財務穩健及資金充裕

集團續指出，行業下行轉折期，公司戰略篤定、財務穩健、資金充裕，貨量結構優異，在政策利好的加持下，有信心在行業大變局塑強競爭優勢，保持穩健、可持續的高質量發展。中海外昨午公布第三季業績，收市跌1.48%，報14.6元。