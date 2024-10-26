光伏股熱炒 協鑫急升兩成 港股漲百點 北水淨流入92億

【明報專訊】美股隔夜靠穩，加上內地A股上升，帶動恒指曾升295點，見20,784點，但大部分時間略高於10天線水平爭持，收報20,590點，僅升100點，或0.49%。投資者炒股不炒市，個別行業受惠不同消息刺激，包括傳內地下月推出限制能耗政策及國務院總理李強提出進一步釋放光伏等新能源發展潛力等，光伏股如卡姆丹克（0712）單日升60%。
國指收報7385點，升0.4%，科指收4538點，升1.2%。大市成交額約1612億元，北水淨買入92億元。全周計，恒指累跌1%，國指累跌1.1%，以及科指累跌1.3%。港股已是連續第3周回落，累跌2146點或9.4%。
傳內地限制光伏產能利用率，資金湧入刺激協鑫科技（3800）升19.58%，成交額達約49億元，成第五大成交股份。信義光能（0968）升16.99%，成升幅最大藍籌股，同系信義玻璃（0868）升5.85%。科技股個別發展，小米（1810）董事長雷軍預告小米15新手機加價，股價升2.77%，阿里巴巴（9988）升1.27%，但騰訊（0700）及美團（3690）逆市跌0.24%及1.1%。
汽車股受Tesla（特斯拉）（美：TSLA）季度業績做好，吉利汽車（0175）升8.2%，理想汽車（2015）及比亞迪（1211）分別升5.1%及2.38%。下月起創新藥及可納入優先審評產品上市許可申請獲受理靠前服務，宜明昂科（1541）升24.36%，再鼎醫藥（9688）升15%，藥明康德（2359）升7.11%。外電指出，泡泡瑪特（9992）大股東等以較周四收市價折讓5.1%配售舊股，套現15.6億元，拖累逆市跌6.724%。
中銀香港（2388）財富策略及分析處主管張詩琪認為，今季股市表現將取決於經濟增長動力，料美股維持上落徘徊，市場預期聚焦在美國經濟能否成功軟着陸及聯儲局後續減息步伐，而美國大選不確定性或對美股帶來波幅，預期美股短期再大幅創新高機會率較低。至於內地A股，張詩琪稱具估值上漲條件，因目前估值均處低位，美國開始減息周期，加上內地推出不同政策及經濟基本面轉好，配合流動性寬鬆均有利提升A股估值。耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股處拉鋸，市場缺乏內地刺激經濟政策進一步利好消息，加上美國總統大選等而處整固。