神華第三季賺178億 升14%

控股股東3.7億增持A股

神華最新公布數據更顯示，首三季受惠於外購煤銷量及售電量增加帶動，總收入按年增長0.6%至2538.99億元。由於期內需要支付末期息，截至9月底手持現金按年減少17.1%至896.32億元。公司又透露，控股股東國家能源集團資本控股已增持1159.38萬股A股，累計投資3.65億元，完成後，佔中國神華總股本69.5789%。

季內售商品煤按年微跌0.1%

主營業務煤炭部門方面，神華季內售商品煤及煤炭分別達到8120萬噸及1.16億噸，按年微跌0.1%及增長0.9%；首三季則分別達到2.44億噸及3.45億噸，按年增長1%及3.8%。首三季銷量3.45億噸，按年增加3.8%；每噸造價不含稅為564元，按年跌價3.3%。整個部門的稅前利潤達455.74億元，按年跌6.3%。

其他部門方面，發電、鐵路、港口及煤化工的稅前利潤分別為88.79億元、104.08億元、18.16億元及2200萬元，分別按年下跌11.8%、0.5%、4%及50%。眾部門中，只有航運部門的稅前利潤按年增長2.05倍至3.41億元。煤化工毛利下降，主要與煤制烯烴生產設備按計劃檢修，致聚烯烴產品產量及銷售量下降有關。