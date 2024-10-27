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中金新股保薦未盡責 罰600萬

【明報專訊】中金公司（3908）被指2021年為上海思爾芯技術在科創板上市提供保薦服務時未有勤勉盡責，上月底被中證監立案調查。中金昨發出公告，披露在上周五（25日）收到中證監發出《行政處罰事先告知書》，擬罰款600萬元（人民幣，下同）、沒收保薦業務收入200萬元，以及責令改正，給予警告。

另外，對兩名項目保薦代表人趙善軍及陳立人分別罰款150萬元，並給予警告。中證監披露，中金為思爾芯上市提供保薦服務時未有勤勉盡責，發出的《發行保薦書》等文件存在虛假記載，包括未有審慎核查硬件設備生產及軟件銷售情况、客戶走訪程序及資金流水核查程序執行不到位，以及未審慎核查關聯方借款利息計提事項。

對於中證監所認定的問題及處罰，中金表示誠懇接受處罰，切實以案為鑑，強化全面整改，堅持以投資者為本，不斷強化執業質量管控，把好資本市場入口，堅守看門人責任，更好服務資本市場高質量發展。

思爾芯於2021年8月提交科創板上市申請，至2022年7月撤回申請，上交所亦終止審核，中證監及後對思爾芯涉嫌欺詐發行立案調查，並在6月作出行政處罰。當局指出，公司通過虛構銷售交易、提前確認收入等方式，虛增營業收入、利潤總額，明顯是故意所為，決定5年內不接受對思爾芯上市申請，對6名相關責任人未來3年認為不適合擔任發行人的董事、監事、高級管理人員。