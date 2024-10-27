財政部副部長：人大常委會後公布細節

上周五全國人大常委會公布下月會議議程，包括審議國務院關於金融工作情况報告、今年度國有資產管理情况報告外，未見提及國債發行等。廖岷在美國華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）年會期間向彭博社表示，他向其他國家代表明確提出，財政政策要經過法律程序，會待人大常委會會議後披露詳情。是次措施透過加大宏觀政策力度，進一步擴大內需，以實現全年經濟增長目標，同時當局將與貨幣政策協調配合，推動經濟結構調整，尤其是提振消費需求。

消費成財政決策重要考慮因素

內地過去刺激經濟政策偏向加大供給投資，外界關注做法引起產能過剩，IMF總裁格奧爾基耶娃警告，如不進行促進國內消費的改革，未來內地經濟每年增速可能會降至遠低於4%。廖岷表示，今年利用超長期特別國債資金用於以舊換新以支持消費，計劃屬史無前例，表明消費已是內地財政決策一個重要考慮因素。

另外財政部公布，廖岷與美國財政部副部長尚博共同召開中美經濟工作組第六次會議，雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策，應對全球性挑戰、包括共同合作幫助低收入國家應對流動性挑戰，以及下一步溝通安排等議題進行溝通。會後廖岷與美國財政部長耶倫進行禮節性會談。