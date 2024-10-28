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匯豐第三代總行曾被日軍佔用 中銀總部前身美利樓

標籤：經濟

【明報專訊】香港於1841年後成為英國殖民地，殖民地政府在港島北岸，即現時西環、中上環、金鐘至銅鑼灣範圍，建立維多利亞城，並確定中環為管治中心；由於香港開埠後，定位為自由貿易港，亦造就中環成為核心商貿區，19世紀中葉起，一幢又一幢充滿維多利亞式、愛德華式建築風格的宏偉建築落成，儼如東方小倫敦。

經過逾百年洗禮，現今中環早已不再是百多年前模樣，但區內著名商廈的「前世今生」，蘊含的歷史典故仍引人入勝。

恒生總行前身「水車館」

銀行是百業之母，作為發鈔銀行的匯豐銀行於1865年開業，其中環總行大樓於1985年落成、樓高約180米，屬第四代總部，由英國著名建築師Norman Foster設計，但對老一代港人來說，於1935年落成，採裝飾派藝術建築風格、樓高約70米的第三代匯豐總行大樓才令人印象深刻。第三代匯豐總行設有中央空調及升降機，曾被形容為遠東最先進建築物。1941年12月至1945年8月二戰期間，香港經歷3年零8個月日治時期，大樓曾被日軍用作總督部。

另一邊廂，恒生銀行位處德輔道中的總行，前身是老一代港人俗稱「水車館」的舊中環消防總局，於1926年落成，並於1982年拆卸，屬風格簡約的殖民地建築。

美利樓曾為差估署總部

至於中銀香港位處花園道的總部，原址是鼎鼎有名的殖民地建築美利樓。文獻記載，美利樓建於1846年，原屬英軍軍營，二戰3年零8個月期間，被日軍用作憲兵總部；香港重光後，美利樓由政府接管，更一度「鬧鬼」，1963年政府動用公帑邀請高僧，在美利樓做法事安撫人心。上世紀至80年代初，美利樓曾為差估署總部。到1982年，美利樓地皮售予中國銀行，由於具歷史價值，政府將美利樓保留，分拆出來的逾3000件建築物料，編上號碼及庫存，最後落戶赤柱，1999年重新開幕後成為知名景點。

舊郵政總局大樓現為環球大廈

中環另一華麗舊殖民地建築物，是位處畢打街與德輔道中交界的舊郵政總局大樓，即現時環球大廈。文獻顯示，舊郵政總局大樓約於1911年建成，1976年清拆，該大樓設計時正值英國維多利亞時期，大樓選取花崗石建造主體立面，外牆結構彩繪以紅磚、花崗石本身的顏色，在立面上形成間條圖案，洋溢氣派。

希爾頓酒店重建成長江集團中心

作為香港心臟，中環自然不乏豪華酒店，其中龍頭發展商長實現處皇后大道中的總部，前身是1963年開業的希爾頓酒店，長實於1970年代收購酒店，該酒店於1995年結業，隨後連同毗鄰的拱北行（即政府新聞處舊址）拆卸，重建成長江集團中心。

至於1993年開業的麗嘉酒店，因高雅瑰麗的氛圍，一度為城中富豪喜愛流連之地，酒店於2008年結業，歷史僅15年，現址重建為中國建設銀行大廈。

（中環地主爭霸戰）