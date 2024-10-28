鄭明訓倡中央設大灣區經濟管理局 盼國家領導人任主席 協調各城市利益減競爭

明報記者 歐陽偉昉

鄭明訓認為，有中央機構協調，可以促進大灣區內部的資源配置，提升整體效能。至於在什麼案例可更好地合作，鄭明訓以香港機場興建第三條跑道為例，指出大灣區內其實有利用率較少的機場，他認為可以通過調整航班時間表，配合水陸運輸形成網絡，或不需花費大量資金興建三跑，可更好地運用資金。

香港近年推動創新科技發展，鄭明訓認為，深圳已是區內科技發展的「火車頭」，香港在這方面難以領前，因此香港應該在特定、先進的專業領域尋求機會，例如綠色科技，並集中資源發展，避免投資分散。

港可成集資中心 支援綠色金融

鄭明訓表示，相對而言，香港在法律體系、金融中心和國際連結上有優勢，金融仍然是香港最重要的分工，可以作為集資中心，特別支援綠色金融和企業轉型。另外，香港生活環境亦較易讓外國人適應，本港設有多間國際學校亦對外資有其吸引力，故不少外企以香港為設立地區總部的首選地。

對於香港當前面對的問題，鄭明訓認為其中一項是成本過高，「我這套（內地訂製）西裝800元人民幣，用自選意大利的材料，那（香港）如何（與內地）鬥？」

他認為，租金推高店舖、酒店等成本，但地產商難以立即大幅下調租金，否則會影響資產價值，他認為高營運成本或需要5年時間改善結構性問題，讓香港和深圳漸漸找到兩地價格平衡點，不過美國開始減息周期，港元兌人民幣變得便宜，有助推動內地消費者來港消費，對解決香港高成本問題會有幫助。

籲地產商引入特色店迎社交趨勢

曾任領展（0823）首任主席的鄭明訓認為，地產商可不僅只是將店舖租予商戶，亦可協助商戶轉型，例如他曾經在美國投資特色餐廳，在萬呎店面內設置過百款啤酒讓客人自選，創造社交空間，當他希望將模式引入香港，但與中環店面業主商討後未能租用。

他認為，地產商可更為靈活，例如引入有特色店舖以迎合現時的社交趨勢，「咁就可以大家救大家」。