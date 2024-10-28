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匯控上季稅前料少賺1.5% 每股盈利升

【明報專訊】匯控（0005）明日（29日）公布第三季業績，據匯控綜合分析師預期，市場料第三季除稅前利潤按年下跌1.48%至76億美元，不過匯控近年持續回購減少股數，每股基本盈利按年上升3.45%至0.3美元。美國聯儲局9月啟動減息，不利銀行淨利息收入，惟摩根士丹利認為，匯控手續費增長可以抵消部分利率下行壓力，對匯控收入表現有信心，增長不再跑輸大市。

大摩：手續費增長紓減息壓力

市場預期，匯控第三季撥備前營業收入為160.26億美元，按年微跌0.84%，淨利息收益按年跌11.84%至81.53億美元，不過其他收益按年升13.89%至78.73億美元。第三季淨利息收益率預期報1.56厘，按年和按季分別跌0.14個和0.06個百分點；預期第三季撇除匯率、交易資金成本入帳影響的銀行業務淨利息收益，將按年跌6.58%至107.43億美元，全年料為433.75億美元，與半年業績給予的430億美元指引相符。

大摩認為，加息周期已到頂峰，匯控淨利息收入與股本回報率會稍為下跌，但有形股本回報率會約在14%以上。淨息差和貸款增長在第三季有壓力，而明年壓力會更為明顯，財富、保險和交易銀行業務將帶動非淨利息收入，但市場關注這些收入能否在明年維持增長趨勢。

本季或再公布30億美元回購

信貸質素方面，大摩認為匯控整體質素維持良好，但香港商業地產貸款質素會進一步惡化。匯控在今年兩次季度業績均回購30億美元，大摩料匯控本季會再公布30億美元回購，全年度將達90億美元至110億美元，並維持五成派息比率，有助支持股價。大摩給予匯控「超配」評級，目標價76.8元。

另外，巴克萊銀行則預期，匯控第三季會再公布30億美元回購，不過匯控將進行架構重組，亦要削減成本，認為維持以上回購力度或有難度。該行認為，匯控在減息環境下盈利會面臨壓力，給予「等配」評級，目標價730便士（約73.68港元）。

匯控重組計劃詳情要待明年2月與2024年全年業績一併公布，市場預期第三季業績不會有太多額外資訊，如重組效益和成本等。

高盛認為，新架構為管理層採取降低成本措施提供足夠空間，企業及機構理財的風險加權資產也有減少的空間。目前市場預期匯控在25至26年收入持平，但營業支出按年上升約3%，不利平均有形股本回報率，高盛預期匯控會推出節省成本計劃，將支出增速低至3%以下。