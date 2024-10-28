花旗冀今季與更多銀行「戶口互聯」

可連結渣打存款戶口 檢閱消費

胡偉賢表示，Wealth 360今年7月已逐漸開放予指定客戶，與渣打香港的存款戶口連結，但需要取得客戶的同意其私隱協議，其協議有效期限為1年，屆滿後需要續期，客戶除可以於應用程式上查閱花旗與渣打銀行户口結餘外，同時可以檢閱消費交易。

擬與本地銀行投資戶口連結

胡偉賢續稱，目前花旗香港於開放銀行上的發展僅為首階段，希望於本季可與更多銀行進行連結，亦有意與本地銀行的投資戶口互相連結，另該行亦同時正研究於個人貸款及商業貸款方面的應用。她亦提到，本港「戶口互聯」有可擴至支付層面，或者將計劃延伸至其他金融機構如保險公司及券商等的可能性。

身為新加坡人的胡偉賢表示，新加坡已發展類似本港戶口互聯的計劃，而花旗集團於新加坡的分部亦有參與，但未見活躍使用的情况。被問到花旗香港發展本地「户口互聯」時遇到的困難時，她指出與其他銀行合作時，大部分困難均為技術測試問題，更提到其他銀行同業均願意合作。

另她亦提到，本地每家港銀於數碼技術發展上的進度及時間表均不同，另每家銀行亦有自身於手機銀行科技功能上的提升工程，表示仍需各持份者共同努力及配合，以推進本地開放銀行的發展。