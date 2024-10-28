moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

花旗冀今季與更多銀行「戶口互聯」

【明報專訊】金管局上周三（23日）舉辦「戶口互聯」銀行用例展示日。花旗銀行（香港）數碼銀行業務部主管胡偉賢接受訪問時表示，該行於今年7月手機銀行應用程式已推出Wealth 360功能，助客戶掌握跨行財務狀况，指定客戶可連結渣打香港的存款户口，冀可於本季與更多銀行進行連結。她相信未來本港於開放銀行上會有不同數據資料的共享用例，但需各持份者共同完善開放銀行的生態系統，而花旗香港持開放態度，願意與任何一家本地銀行合作。

可連結渣打存款戶口 檢閱消費

胡偉賢表示，Wealth 360今年7月已逐漸開放予指定客戶，與渣打香港的存款戶口連結，但需要取得客戶的同意其私隱協議，其協議有效期限為1年，屆滿後需要續期，客戶除可以於應用程式上查閱花旗與渣打銀行户口結餘外，同時可以檢閱消費交易。

擬與本地銀行投資戶口連結

胡偉賢續稱，目前花旗香港於開放銀行上的發展僅為首階段，希望於本季可與更多銀行進行連結，亦有意與本地銀行的投資戶口互相連結，另該行亦同時正研究於個人貸款及商業貸款方面的應用。她亦提到，本港「戶口互聯」有可擴至支付層面，或者將計劃延伸至其他金融機構如保險公司及券商等的可能性。

身為新加坡人的胡偉賢表示，新加坡已發展類似本港戶口互聯的計劃，而花旗集團於新加坡的分部亦有參與，但未見活躍使用的情况。被問到花旗香港發展本地「户口互聯」時遇到的困難時，她指出與其他銀行合作時，大部分困難均為技術測試問題，更提到其他銀行同業均願意合作。

另她亦提到，本地每家港銀於數碼技術發展上的進度及時間表均不同，另每家銀行亦有自身於手機銀行科技功能上的提升工程，表示仍需各持份者共同努力及配合，以推進本地開放銀行的發展。