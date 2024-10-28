內地工業利潤跌27% 疫後最大單月跌幅

國家統計局工業司統計師于衛寧認為，今年首9個月工業企業利潤錄得按年跌幅，受有效需求不足、工業品價格下降，以及今年8月份以來同期基數明顯較高等因素所影響。

統計局：受需求不足產品跌價影響

今年首9個月規模以上工業企業營業收入按年升2.1%至99.2萬億元 ；發生營業成本按年升2.4%至84.7萬億元 ；營業收入利潤率為5.27% ，按年跌0.31個百分點。

按首9個月主要產業的利潤計，非金屬礦物製品業利潤按年跌51% ，當中石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業均由盈轉虧；煤炭開採及洗選業按年跌21.9%；電氣機械和器材製造業按年跌7.2%；而汽車製造業則按年跌1.2%。

于衛寧解釋，工業品出廠價格持續低迷，9月份工業生產者出廠價格指數跌幅繼續擴大，對企業收入及盈利形成較大壓力；而首9個月規模以上工業企業營業收入按年升2.1% ，升幅較首8個月時回落0.3個百分點；他續提到，企業成本的升幅高於營收增長的升幅，導致企業毛利下降，另8月份以來基數明顯抬高令企業獲利恢復能力受壓，上述因素均令首9個月企業利潤錄得按年跌幅。

于衛寧表示，整體雖然規模以上工業企業利潤有所下降，但高技術製造業利潤增長較快，高技術製造業利潤按年升6.3% ，高於規模以上工業平均9.8個百分點，未來需加速落實存量政策和近期出台的一籃子增量政策，助力工業企業利潤恢復。