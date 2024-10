候選人言論或為拉票 相關政策未必落實

Saigal表示,目前某位候選人所提出的政策將令通脹升溫,而考慮到美國現時經濟情况與2017年比較已明顯不同,因此這些進一步推高通脹的政策未必實際可行。Saigal強調,一定需要分辨競選人在選舉期間為了爭取勝選而提出的言論與實際可行的政策( we must separate the rhetoric, what the candidates are saying from now to election in order to get themselves voted, versus what is actually implementable),兩者之間料存在差異,因為總統提出的大部分政策也需要國會通過才可以真正落實推行,制度上有所制衡(checks and balances)。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]