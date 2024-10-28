亞洲多國料續減息 債市可尋寶

【明報專訊】貝萊德亞太區固定收益主管Navin Saigal在上文認為，不論由共和黨特朗普或民主黨賀錦麗勝出在當地時間下周二舉行的美國總統大選，料新總統均會繼續像拜登政府般以積極財政政策刺激經濟，不會大幅縮減財赤，故美國10年期國債孳息率料會繼續向上。下文Saigal將介紹亞洲債券市場現時有何投資機會。
美國聯儲局在2022年3月起曾大幅加息5.25厘以壓抑通脹，聯邦基金利率上端曾高達5.5厘，目標是在通脹回落的同時，GDP仍保持合理增長，即實現經濟「軟着陸」，現亦正朝着實現此目標進發，故當局上月已開始放寬貨幣政策、減息0.5厘，貝萊德Navin Saigal預測，明年底前仍有機會再減息1厘。
Saigal表示，目前全球債券市場的其中一個投資亮點是，即使作為全球最大經濟體的美國已開始減息，很多其他國家亦已經跟隨，但也有不少國家由於本身經濟環境不同，因此推出與美國截然不同的貨幣政策，Saigal首先以日本為例來說明：「美國聯儲局正在放水，原因是通脹回落，而日本央行卻正在加息，目標是壓抑通脹，兩大央行貨幣政策方向便明顯不同。」
跟着Saigal指出，目前美國聯儲局仍致力將通脹降至2%政策目標，而中國、印度及泰國等亞洲多個國家通脹已低於政策目標，指這些亞洲央行至今未有大幅減息，將利率維持於比較高的水平，主要是考慮兩大因素：「首先，美國利率目前仍然比較高；第二，日圓匯價曾非常疲弱。」
事實上，即使美聯儲上月已減息0.5厘，惟現時聯邦基金利率上端仍高達5厘，高於大部分亞洲央行指標利率，這會吸引資金由這些亞洲經濟體流向美元賺取息差；為了避免資金大舉流走，在美聯儲再減息前，大部分亞洲央行料均沒有很大減息空間。
至於日圓匯價也是今年市場焦點，日圓兌每1美元匯價今年初由140.92急跌至7月3日的161.95，惟隨着日本央行在該月出乎意料地決定將政策利率從0厘至0.1厘上調至0.25厘，日圓匯價曾急升，上月16日高見139.58後，由於日本央行在過去一個多月又再轉口風指短期無意再加息，日圓匯價又再回落，上周五收報152.31（見圖1）。
Saigal分析，日圓匯價今年以來大幅波動，為亞洲貨幣所帶來的挑戰及機遇是，亞洲不少央行將本身貨幣匯價與一籃子貨幣掛鈎時，日圓是其中一個重要組成部分，例如新加坡元相關權重便達15%。可以留意的是，新加坡元兌每1美元匯價走勢與日圓兌美元頗接近，惟波幅則較低（見圖2）。
其他亞洲國家方面，Saigal指出，泰國央行本月已出乎意料地減息0.25厘，為2020年以來首次減息，指標利率由2.5厘降至2.25厘；而印尼及菲律賓央行過去兩個月曾減息，當中，印尼央行上月將指標利率調低0.25厘至6厘，這是自2021年2月以來的首次減息，市場原預計印尼央行將維持利率不變，原因是其在今年4月才宣布加息0.25厘至6.25厘，為了加強印尼盾的穩定性，以抵禦全球經濟惡化風險。
Saigal總結，貝萊德預測，美國聯儲局明年底前仍有機會再減息1厘，這樣的話，亞洲多國央行亦仍有進一步減息的空間，為相關債市帶來投資機會，當中，Saigal比較看好一些實質利率（即指標利率減通脹率）比較高的國家債券，原因是其減息空間亦相對較大，指有關債券現可提供6厘至7厘息率回報，屬吸引。
截至上月底，貝萊德全球資產管理規模（AUM）達11.5萬億美元，按季增加約9000億美元或約8%，是全球AUM最高的資產管理公司。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）