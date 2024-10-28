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迪拜虛擬資產監管局：與港當局緊密聯繫

標籤：經濟

【明報專訊】Web3行業近年百花齊放，香港、新加坡及迪拜監管發展亦叮噹馬頭，迪拜於2022年3月成立虛擬資產監管局（VARA），是全球首個虛擬資產獨立監管機構，翌年再推出虛擬資產及相關活動監管框架。

明報記者 蕭嘉聰

與香港的發展方向相同，迪拜同樣定位其為「虛擬資產地區性及國際中心」。翻查VARA已批出的22個虛擬資產服務商（VASP）名單，除了本地公司，跨國大型交易所包括幣安（Binance）、OKX、Bybit、Cypto.com亦成功獲發牌，當中幣安以外的交易所亦曾在港申牌照，但最終均撤回申請；香港至今批出3個虛擬資產交易平台（VATP）牌照。

讚港若業務合適 就願考慮互通

VARA董事總經理兼副主席Deepa Raja Carbon認為，虛擬資產行業經歷動盪後，人們更希望有明確法規，正是國際交易所到迪拜發展業務的原因。她又謂，香港與迪拜有非常相似的DNA，各地區對虛擬資產的監管不需要一致，但監管機構之間的協調是十分重要，因為很多涉及虛擬資產的騙案不是發生在單一地區，迪拜與香港各個監管部門亦有緊密聯繫，最為欣賞香港監管處理問題的方式，只要是交易或業務合適在該地區發展，就樂意考慮互通等機會。

Deepa Raja Carbon指出，虛擬資產交易所在迪拜申請牌照不只為了服務迪拜，而是尋找可以服務世界各地未有明確監管的市場，交易所無法在未有監管的市場成長，而迪拜的監管足夠安全，可為雙邊交易提供服務。她提到，2021年行業經歷無監管時代，到迪拜申請牌照的交易所是尋求監管，以保障自身及投資者的利益，相關的交易所一開始只為傳統金融領域的合格投資者提供服務，當VARA批出牌照後，就可服務零售投資者，擴大市場覆蓋範圍。

迪拜近日推出針對市場推廣的新法規，Deepa Raja Carbon解釋，虛擬資產發展日新月異，VARA亦花了兩年推出監管制度，未來亦有意再擴大規模。她續稱，監管不但要告訴公司什麼能做、什麼不能做，亦要告訴市場該注意什麼，現時推出市場推廣監管制度，需要十分嚴格。此外，VARA積極投入虛擬資產教育，包括與大學合作等，希望加大迪拜市民對虛擬資產的認識。

力求持牌機構滿足其他市場需求

她續稱，VARA下一步更快與其他政府建立國際聯繫，以確保持牌機構可滿足其他市場的需求，當地的市場亦不會面對沒有監管的風險。此外，每個市場都有不同的問題需要解決，Web3、AI及NFT遊戲等未受監管的領域，VARA亦會積極接觸不同行業，避免重現虛擬資產行業的情况，例如與AI部門密切合作，協調各方的監管。至於達成「全球規則」的可能，她認為，不同國家或地方都有自己的工作先後次序，VARA嘗試做的就是為世界建立一套標準化規則，然後各國可為自己需求更改。