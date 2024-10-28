致豐擴新能源業務 擬建電商平台

冀新業務3年內實現回報

致豐從事電子製造服務商（EMS）業務為主線，生產機電零件、智能充電器等產品。黃思齊指出，客戶在2023年疫情後紛下單，推動集團該年度業績創新高後，今年上半年碰正客戶去庫存及減慢下單，致上半年度銷售放慢。但是隨着下半年度客戶再下單，他期望再帶動業務增長及恢復派息。EMS業務一般的毛利率介乎20%至23%。另因應客戶需求，他們擬在現有南沙、泰國及英國廠房外，在明年下半年於美國設新廠。現時南沙廠房的使用率約七、八成。

從銀行界加入致豐至今近兩年，黃思齊稱冀運用投融資經驗及所建立聯繫，幫助致豐擴大新能源業務。該集團在港更已銷售100至200個充電椿，並聯同中石油母公司旗下哈薩克合營中石油公司於當地186個充油氣站中的143個，建充電站並從中分帳。致豐更與阿里巴巴在當地開拓廣告屏幕業務，連同在其他油站額外租用60多個廣告屏，讓有意到中亞發展的中資企業落廣告，增加收入。另運用當地油站佔地較大的條件，他說未來會考慮新增便利店、洗車及租車服務去爭取更多利潤。他們下一站更擬到新加坡及馬來西亞擴充，開發電車、充電樁市場。

此外他說，致豐亦在烏茲別克部署聯同中工國際及南京凱奇汽車科技開發自動高卡車項目。集團更建基於自家品牌Deltrix的基礎上，擬在11月份推出類似淘寶的新能源網上電商平台，出售和電動車、光伏、儲能、汽車零件等新能源相關產品，發展成新能源及中亞的淘寶。

儘管大計多多，不過集團現金仍充裕，黃思齊說：「致豐目前淨持現金，上半年列帳有1億元現金，連同客戶預付款計已超過這個水平。」他續稱，由於他們與內地大企業合作可以輕裝上陣，再參考集團過往每年盈利有三、四千萬元，可供投入作資本開支，連同他們的投融資經驗及網絡，料融資不成問題。他們開發新能源業務時，更擬爭取內部回報率最少達15%。