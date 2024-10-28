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Bjorn Jesch：股市展望仍樂觀 看好醫療保健業

【明報專訊】由於我們預期企業利潤在未來12個月將增長5%至10%，因此已上調大多數市場的目標價。12個月後的市况是否符合我們的預測，很大程度上取決於美國的發展。我們的基本情景預測是美國經濟「軟着陸」，其後逐步加速。然而，要實現這一樂觀前景，必須具備三個先決條件：

首先，下月美國總統大選後，消費者信心必須提升；

其次，聯儲局的減息周期不能加劇通脹憂慮；

第三，目前正在人工智能領域投入巨資的企業不能遭受重大挫折，相反要逐步建立高利潤率的商業模式。最大也是最難預測的風險因素為地緣政治因素，尤其是極為動盪的中東局勢。

中國救經濟能否助全球股市存疑

儘管中國政府近期宣布的大規模刺激措施令國內股市大漲，但這些措施能否對全球股市產生持久的正面影響存有疑問。中國持續受到房地產危機和內需減弱困擾，並謀求將過剩產能輸往歐洲和美國。儘管總體前景樂觀，但目前的股市投資仍然相當棘手，在許多情况下，增長型投資的估值持續被嚴重高估，價值型股票目前正受經濟增長疲弱打擊，結合這兩種投資風格是目前構建全球多元化投資組合的最佳方案。

股市方面，即使大型美國科技股能夠達到預期，並實現強勁的利潤增長，但短期內部分股份重回歷史高位的可能性不大，目前看好醫療保健行業，因其兼具創新增長和合理估值。

DWS全球首席投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Bjorn Jesch 投資放大鏡]