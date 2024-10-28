moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：內地與本港發展 利好中國建築

【明報專訊】行政長官李家超早前發表《施政報告》，提及推進北部都會區建設，以及擴大「機場城市」規模超過一倍等規劃。相關安排或會利好建築相關概念，當中包括中國建築國際（3311）

集團上半年業績穩步增長，新簽合約額為1251.30億元，按年增長29.2%；收入為617.55億元，按年增長12.1%；經營溢利85.70億元，按年增長10.3%；股東應佔溢利上升12.7%至54.65億元。除業績理想，集團也保持了穩健的財務狀况，抗風險能力持續加強。截至6月30日，在手現金321.5億元，佔總資產比重12.1%；淨借貸比率控制在69.8%。董事局宣布派發2024年度中期股息每股33仙，派息比率約為30.4%，較去年同期提升1.8個百分點。

各地區方面，集團近年在內地市場繼續推動MiC（Modular Integrated Construction，即組裝合成）的技術應用。依託深圳華章新築和北京樺皮廠8號兩大成功案例，集團今年在不同核心城市推廣及運用相關技術。管理層指出，他們正進一步推廣原拆原建加上MiC等模式，有助未來取得更多項目。

至於港澳市場，集團與法國威立雅集團成立聯合企業，成功中標香港新界西堆填區（West New Territories Landfill，WENT）的擴建計劃，項目總合約額達611億元（集團應佔合約額約428億元），成為集團歷史上合約額最大的工程項目。值得一提的是，集團於今年3月與香港特區政府引進重點企業辦公室簽約，成為其「重點企業伙伴」，為當前49家簽約企業中唯一一家建築企業，未來業務發展具憧憬。另外，集團於澳門（佔業務比例相對較低）繼續推進民生工程建設，保持市場龍頭地位。旗下位處澳門世界遺產歷史城區核心地帶的M8澳門八號項目，已於上半年順利完工並滿租。

最後是幕牆業績（透過旗下上市附屬公司經營，即中國建築興業集團有限公司，股份代號0830），上半年連續中標香港新鴻基西九藝術廣場大樓、恒基中環新海濱三號等商業地標。內地主攻長三角、珠三角等經濟區域，上半年中標世界最大室內滑雪場──深圳前海‧華發滑雪場金屬屋面等工程，並與OPPO等戰略客戶繼續保持良好合作。考慮到集團業績穩健增長，而未來MiC技術有望持續推動業務擴張，配合香港發展亦具機遇，投資價值吸引。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]