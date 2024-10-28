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袁國守：中央再出招前 不用急於應戰

【明報專訊】觀望、整固，是港股過去兩周的主旋律，其實不算意外，因港股由9月11日的16,964點，在不足1個月內暴升逾6000點，再從璀璨歸平淡，是股市恒常的韻律。相信在往後一兩個星期，港股難走出上落格局，料恒指繼續在20,000至21,000點區間窄幅整固，上周五收報20,590點，全周計，累跌213點或1%。

近日投資者多作壁上觀，無他，面前變數甚多。先說外圍，美國總統大選在即（11月5日），未知鹿死誰手；此外，美聯儲將於美國時間下周三至四（11月6至7日）議息，雖利率期貨顯示，下月減息0.25厘的機會率高達95%，但近日多位儲局官員表示，當局應放慢減息步伐，令投資者更加關注美債息走向，為後市增添不確定性。

再者，中東地緣局勢緊張，加上美股踏入業績期，故不單港股，美股近日也欠缺方向。內地方面，市場靜候下一輪刺激政策出台，而之前中央使出「連環拳」救市，往後幾個月能否帶來成效會是市場焦點，現時港股走勢主要受內地政策左右，因此短期還是少做少錯，不用急於應戰。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]